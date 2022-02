Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice dello stadio Franchi. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 5 febbraio. Potrete seguire la partita in diretta su Dazn e su Sky Sport oltre che in streaming su Sky Go. Fiorentina – Con Vlahovic in partenza, si scalda Piatek che prenderà il posto del serbo. Nel tridente spazio anche a Ikone e Gonzalez. Positivo Torreira, si prepara Pulgar. Squalificato Odriozola. Lazio – Da valutare Pedro e Acerbi. Si preparano in caso di forfait Felipe Anderson e Radu. Cataldi si riprende il posto a centrocampo. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice dello stadio Franchi. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 5 febbraio. Potrete seguire la partita in diretta su Dazn e su Sky Sport oltre che in streaming su Sky Go.– Con Vlahovic in partenza, si scalda Piatek che prenderà il posto del serbo. Nel tridente spazio anche a Ikone e Gonzalez. Positivo Torreira, si prepara Pulgar. Squalificato Odriozola.– Da valutare Pedro e Acerbi. Si preparano in caso di forfait Felipe Anderson e Radu. Cataldi si riprende il posto a centrocampo. Le ...

