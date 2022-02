Prato: arrestato straniero per spaccio di droga. Era già noto alle Forze dell’ordine (Di venerdì 4 febbraio 2022) I Carabinieri di Prato hanno arrestato un 20enne di origine marocchina, già noto alle Forze dell'ordine, per spaccio. Dalle segnalazioni dei cittadini i militari erano riusciti a individuare il luogo in cui l'uomo spacciava L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) I Carabinieri dihannoun 20enne di origine marocchina, giàdell'ordine, per. Dsegnalazioni dei cittadini i militari erano riusciti a individuare il luogo in cui l'uomo spacciava L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Prato: arrestato straniero per spaccio di droga. Era già noto alle Forze dell’ordine - venti4ore : Prato, spacciatore arrestato dopo un inseguimento nei campi - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Ovuli di eroina nascosti nel telaio della bicicletta, quarantenne arrestato dai carabi… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Giovane spacciatore arrestato dopo un lungo inseguimento nei campi' - franconemarisa : Latitante da 25 anni in manette in Venezuela, l'arresto a Fiumicino -