Ponticelli: raccolta fondi per il ripristino dell'orto sociale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Napoli Est: dopo gli atti vandalici dello scorso mese la cooperativa sociale Sepofà ha avviato una accolta fondi per il ripristino dell'orto sociale di Ponticelli. La Cooperativa sociale Sepofà lancia sulla piattaforma BuonaCausa.org una raccolta fondi per l'Orto sociale di Ponticelli, sito nel Parco De Filippo. L'orto, affidato all'Asl Napoli 1 Dip. Dipendenze e gestito

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli raccolta Orto di Ponticelli, raccolta fondi per riparare i danni dei vandali Impianto idrico e gazebo da riparare, alberi da ripiantare e terrazze da rimettere in sesto. Dopo i furti e i pesanti danneggiamenti registrati nell'orto urbano di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, la comunità di volontari fa appello ai residenti e ai tanti sostenitori per attrezzare nuovamente gli spazi e far tornare il decoro.

Orto di Ponticelli, raccolta fondi per riparare i danni dei vandali ilmattino.it

Al via raccolta fondi per l’Orto Sociale di Ponticelli NAPOLI – La Cooperativa Sociale Sepofà lancia sulla piattaforma BuonaCausa.org una raccolta fondi per l’Orto Sociale di Ponticelli, sito nel Parco De Filippo. L’orto, affidato all’Asl Napoli 1 Dip.

