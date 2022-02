Polizia Municipale, controlli al Vasto: 450 persone multate (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oltre 450 multe sono state elevate dalla Polizia Municipale di Napoli nel corso di controlli stradali ed amministrativo nell’ intero rione Vasto. Cinque veicoli sono stati sequestrati per mancanza di polizza assicurativa, due perchè circolavano nonostante il fermo amministrativo. 10 le auto prelevate con carri gru per sosta vietata. La Polizia Municipale, che ha operato con quattro pattuglie della Polizia di Stato e 20 addetti dell’ ANM ha impegnato nei controlli 14 agenti. 88 sono state le persone identificate e 21 le auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oltre 450 multe sono state elevate dalladi Napoli nel corso distradali ed amministrativo nell’ intero rione. Cinque veicoli sono stati sequestrati per mancanza di polizza assicurativa, due perchè circolavano nonostante il fermo amministrativo. 10 le auto prelevate con carri gru per sosta vietata. La, che ha operato con quattro pattuglie delladi Stato e 20 addetti dell’ ANM ha impegnato nei14 agenti. 88 sono state leidentificate e 21 le auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Polizia Municipale, controlli al #Vasto: 450 persone multate ** - GiornaleBarga : Comandante e vice nuovi ed anche nuovi agenti per la Polizia Municipale di Barga - lucataiti : @davidemarchiani Anche io ieri, una. Ho rilasciato dichiarazione (è un mio diritto) citando artt. 2 e 13 della Cost… - ottopagine : Choc a Cava, polizia municipale trova donna morta in casa da 15 giorni #CavadeTirreni - rtavideotaro : Dallo scorso 1 febbraio, sono entrate in vigore le nuove misure per il contenimento della pandemia, legate all'util… -