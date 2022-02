Pokimane e Jidion insieme al McDonald’s | la foto su Twitter lascia senza parole

Leggi su esports247

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dalla shitstorm alla collaborazione in meno di un mese. Come ricorderanno certamente anche gli appassionati di esports, lo scorso 13 gennaio la celebre streamer Imane “” Anys è stata costretta a terminare il suo streaming su Twitch dopo che i fan del collegahanno iniziato a riempire di spam la sua chat e molestare i suoi spettatori. Ma non è tutto, perché la stessaha poi rivelato che tutti i suoi account sui social media erano stati sommersi di messaggi di odio, a quanto pare orchestrati proprio da. In seguito a questa azione, lo streamer è stato definitivamente bannato da Twitch.ha capito di aver esagerato e si è scusato con, preoccupandosi di prendere anche le dovute distanze dalle molestie contro la streamer (che sono proseguite ...