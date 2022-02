Pistocchi | Sapete quanto fattura Exor? Elkann ogni anno mette a posto i conti della Juve che distrugge il cugino Andrea

Advertising

Pall_Gonfiato : #Pistocchi si sofferma sui fatturati della società bianconera - _alexbru7 : RT @Lord__Carry: Il barbiere di #Biasin, #Pistocchi, vuole 18 milioni per #shampoo. #Biasin sostituirà il #Cuoio capelluto con #parrucchin… - Lord__Carry : Il barbiere di #Biasin, #Pistocchi, vuole 18 milioni per #shampoo. #Biasin sostituirà il #Cuoio capelluto con… - lebose2 : @SkySport Non sapete una fava di niente. Almeno tacete! Perché poi fate le figure dei vari pistocchi alvino varriale. -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi Sapete

Il Pallone Gonfiato

Ecco il pensiero 'pepato' disulla questione calcio e Asl:Maurizio, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime ...Il giornalista Maurizio Pistocchi è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Ecco le sue parole: Il mercato di gennaio ha portato in dote a Juric Fares, ...Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni de ... La moralità nel calcio non esiste più. Ma sapete quanto fattura Exor? 117 miliardi di euro all'anno. John Elkann ogni anno, grazie ...