Pioli “Il derby pesa tanto | Ibra e Rebic sono out”

MILANO (ITALPRESS) – "Non snatureremo mai il nostro modo giocare e non lo faremo nemmeno domani. Certamente dovremo andare molto forte: il derby è una gara che pesa tanto". Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Milan, il tecnico rossonero, Stefano Pioli. "Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic non saranno della partita di domani. Tomori ha fatto un grande lavoro. Ha recuperato ma non credo che partirà titolare", ha aggiunto Pioli."Stiamo lottando per l'altissima classifica. E questo è importante. Contro la Juve abbiamo fatto una buona prestazione, con gamba e determinazione, ma è mancato qualche cosa nella lucidità e nella precisione negli ultimi metri. Ci siamo preparati bene, affrontando gli allenamenti con grande concentrazione. Cercheremo di fare meglio nel ...

