Pillola anti Covid Paxlovid di Pfizer in Italia: via alla distribuzione del farmaco alle Regioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al via da oggi la distribuzione della Pillola anti Covid Paxlovid di Pfizer: in Italia prime forniture del farmaco che sarà destinato alle Regioni nelle prossime ore, secondo un piano che prevederebbe un totale di 600mila trattamenti in arrivo nel corso del 2022. Pillola anti Covid Paxlovid di Pfizer: via alla distribuzione dell’antivirale in Italia Sarà avviata nella giornata di oggi la distribuzione del farmaco antivirale Paxlovid, la Pillola anti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al via da oggi ladelladi: inprime forniture delche sarà destinatonelle prossime ore, secondo un piano che prevederebbe un totale di 600mila trattamenti in arrivo nel corso del 2022.di: viadell’virale inSarà avviata nella giornata di oggi ladelvirale, la...

