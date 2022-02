Peschiera, una nuova area giochi nel parco “Gino Bartali” Il progetto è caratterizzato da sicurezza, elementi innovativi e inclusività (Di sabato 5 febbraio 2022) Castelli: «Non è solo un parco: è uno spazio verde con un percorso gioco che propone ai bambini attività stimolanti per il movimento, la coordinazione, il problem solving e il potenziamento sensoriale» Leggi su 7giorni.info (Di sabato 5 febbraio 2022) Castelli: «Non è solo un: è uno spazio verde con un percorso gioco che propone ai bambini attività stimolanti per il movimento, la coordinazione, il problem solving e il potenziamento sensoriale»

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera una Ospedale Magalini di Villafranca, il comitato: 'Per la ripresa servono medici' Una soluzione giudicata non adeguata dal comitato per il Magalini perché non garantisce continuità ... sottolineando che, nel frattempo, gli ospedali privati di Peschiera del Garda e Negrar 'hanno ...

Donata carriola cingolata Il Comune di Peschiera ha donato una carriola cingolata a motore a favore dell'attività della squadra di Protezione civile Ana Basso Lago. Il mezzo servirà a trasportare materiali e attrezzi nel caso di intervento ...

Si schianta contro una cabina elettrica Grave 29enne nel giorno del compleanno IL GIORNO Anastasia, la bimba con 13 nonni: «Cinque generazioni di donne unite» Nata due settimane fa a Peschiera del Garda dall’amore di mamma ... Solo dal lato materno, si alternano una nonna, una bisnonna e una trisnonna. «Siamo tutte primogenite e tutte femmine ...

Postalmarket punta sulla moda sostenibile: lo shopping online riparte dai capi usati Ad annunciarlo è lo storico marchio di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, simbolo degli anni Ottanta, ripartito lo scorso ottobre con una nuova piattaforma online. Dal primo febbraio ...

