Per una legge elettorale proporzionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Letta jr dice che l'attuale legge elettorale – il cosiddetto Rosatellum, al secolo la legge 165/2017 – è la peggiore possibile. Amato, neopresidente della Corte Costituzionale afferma, nel suo discorso di insediamento che la Costituzione è come un orologio, non se ne può cambiare un meccanismo pretendendo che poi tutto funzioni bene come prima. Così è stato per la legge elettorale. È' vero che il sistema proporzionale non era – e non è – previsto in Costituzione ma tutto il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

