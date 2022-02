Per San Valentino un weekend romantico al castello di Santa Severa: costi e tariffe (Di venerdì 4 febbraio 2022) Santa Marinella – Per San Valentino, il castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LazioCrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, apre le porte agli innamorati per vivere un’esperienza indimenticabile. Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio, apertura straordinaria per #UncastellodAmare: un weekend nel borgo medievale all’insegna dell’amore. Una proposta unica e speciale in cui al soggiorno in una delle camere dell’Ostello, tutte con bagno privato e travi sul soffitto, si potrà abbinare una visita guidata ai Musei e alla Torre Saracena, offrendo così a tutti gli innamorati una incredibile e romantica esperienza con vista sul mare. Al termine della visita, degustazione a tema al Med la buvette del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)Marinella – Per San, ildi, spazio della Regione Lazio gestito da LazioCrea, in collaborazione con il Comune diMarinella e Coopculture, apre le porte agli innamorati per vivere un’esperienza indimenticabile. Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio, apertura straordinaria per #UndAmare: unnel borgo medievale all’insegna dell’amore. Una proposta unica e speciale in cui al soggiorno in una delle camere dell’Ostello, tutte con bagno privato e travi sul soffitto, si potrà abbinare una visita guidata ai Musei e alla Torre Saracena, offrendo così a tutti gli innamorati una incredibile e romantica esperienza con vista sul mare. Al termine della visita, degustazione a tema al Med la buvette del ...

Advertising

FBiasin : Oggi la Gazza ha intervistato la signora Giancarla, ve la ricordate? “Con la pandemia niente abbonamento, ma andr… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - socios : ?? GIVEAWAY ?? Ti portiamo a San Siro per una delle partite più attese della stagione ?? Prova a vincere 2 biglietti… - tommasosauro : RT @stebaraz: 45' al telefono per prenotare un esame con SSN e non riuscire a farlo perchè: - il sistema si è incriccato - non c'è posto fi… - iamfede24 : comunque sta cosa che in puntata tutta comprensiva nei confronti del ragazzo e poi voleva che lui restasse fino al… -