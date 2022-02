Per la Procura di Modena il macchinario che ha ucciso Laila El Harim era stato manomesso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Laila El Harim è morta nello scorso agosto mentre lavorava presso l’azienda Bombonette a Camposanto, in provincia di Modena. La donna aveva 40 anni, era madre di un bambino di quattro anni e ora le indagini hanno fatto emergere che il macchinario a cui lavorava era stato modificato rispetto al manuale d’uso, per risparmiare tempo e – di contro – aumentare i profitti. Era stata assunta da appena due mesi: un tempo durante il quale – secondo la Procura di Modena, che ha chiuso le indagini – non è stata formata adeguatamente sull’utilizzo delle attrezzature, e neanche sulle procedure in materia di salute e sicurezza. Una storia che richiama alla mente quanto successo a Luana D’Orazio, la 23enne morta intrappolata in un’orditoio di un’azienda tessile a Montemurlo, in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)Elè morta nello scorso agosto mentre lavorava presso l’azienda Bombonette a Camposanto, in provincia di. La donna aveva 40 anni, era madre di un bambino di quattro anni e ora le indagini hanno fatto emergere che ila cui lavorava eramodificato rispetto al manuale d’uso, per risparmiare tempo e – di contro – aumentare i profitti. Era stata assunta da appena due mesi: un tempo durante il quale – secondo ladi, che ha chiuso le indagini – non è stata formata adeguatamente sull’utilizzo delle attrezzature, e neanche sulle procedure in materia di salute e sicurezza. Una storia che richiama alla mente quanto successo a Luana D’Orazio, la 23enne morta intrappolata in un’orditoio di un’azienda tessile a Montemurlo, in ...

