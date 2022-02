Pensioni | pagamenti anticipati anche a marzo Il calendario

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 febbraio 2022) In seguito alla proroga dello stato di emergenza al prossimo 31, prosegue il pagamento dellesecondo unprestabilito, per evitare resse e affollamenti all’interno degli uffici postali in primis.per gli assegni previdenziali di, dunque, si seguirà l’ordine alfabetico spalmato su diversi giorni, come accaduto in tutti questi mesi di pandemia da Covid-19.Date ufficiali da parte di Poste italiane ancora non ce ne sono, ma le indicazioni contenute nella circolare della protezione civile sono piuttosto chiare in proposito. In attesa di conferma ufficiale, ildeisarà quasi certamente il seguente: Mercoledì 23 febbraioper i cognomi ...