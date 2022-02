Pellegrini Spa chiude un 2021 da record | il fatturato sfiora quota 20 milioni

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Cisano Bergamasco.Spa, azienda bergamasca attiva nella distribuzione di vini e distillati di qualità dal 1904,undafacendo registrare numeri in crescita sia in termini diche di nuovi inserimenti a catalogo. Dopo un 2020 chiuso in flessione del 28%, l’azienda di Cisano Bergamasco ha recuperato con un +58% rispetto al 2020 che ha spinto ila 19,8di euro. La crescita delsupera del 29% anche l’ultimo dato pre pandemia. “Ilha visto un’estate di ripresa per il canale Horeca – esordisce Pietro, Presidente diSpa – questo ci ha aiutato a risollevare l’anno dopo i vari periodi di lockdown, ma a differenza di quanto ...

