Pechino 2022 | Thomas Bach | “E’ una nuova era per gli sport invernali | nell’Anno della Tigre”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Signore e signori che i Giochi abbiano inizio. Sono ufficialmente iniziate le Olimpiadidi. A quasi 14 anni dall’iconico spettacolo (Olimpiadi Estive) del 2008, lo Stadio Nazionalecapitale cinese (noto anche come Bird’s Nest – nido d’uccello) ha ospitato ancora una volta un evento così importante dal punto di vistaivo. Il presidente del CIO,, ha voluto esprimere nel suo discorso l’importanzarassegna a Cinque Cerchi in un periodo così particolare: “Benvenuti ai Giochi Olimpicidi. A tutti i nostri amici cinesi auguro un felice anno nuovo: buon anno e i migliori auguri per l’Anno. ...

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o…

Il presidente Joe Biden ha deciso, come altri alleati, ha deciso per il boicottaggio diplomatico diin risposta alle violazioni dei diritti umani sostenute dalla Cina. Nonostante il ...AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi olimpici invernali di. Xi, al Bird's Nest, ha annunciato l'apertura delle 24esime Olimpiadi invernali dopo i discorsi del presidente del Comitato olimpico di, Cai Qi, e del presidente del Comitato ...La specialista azzurra della velocità, che due settimane fa aveva vinto il SuperG di Cortina d'Ampezzo, è entrata in contatto con un positivo al Covid che ha viaggiato vicino a lei in aereo per ...Milano 4 feb. (Adnkronos) - “Guardiamo queste olimpiadi con una prospettiva speciale perché dopo Pechino il testimone passerà a Milano-Cortina 2026. Tra quattro anni gli occhi del mondo saranno ...