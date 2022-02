Pechino 2022 | il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o… - sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights della cerimonia di apertura - konlazeta : La Giamaica sfila e subito: Tornano i “Quattro sottozero”, la nazionale giamaicana di bob si qualifica alle Olimpia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

, al via le Olimpiadi invernali: i fuochi d'artificio illuminano lo stadio nazionale Il giuramento e l'accensione della torcia olimpica Gli ultimi due momenti della cerimonia: il primo, ...Come noto alcuni Paesi - tra cui gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Bretagna - non hanno invitato propri rappresentanti alla cerimonia inaugurale dida poco conclusasi. Una forma di ...Italia a caccia di una medaglia nel Biathlon alle olimpiadi invernali: si disputa la staffetta mista 4×6 km (primo evento olimpico della specialità in questa edizione dei giochi di Pechino 2022). Ma ...Si assegnano le prime medaglie nello sci alpino alle olimpiadi invernali di Pechino 2022: dopo tre giornate di prove, allo “Yanqing national alpine skiing centre” si disputa la discesa libera maschile ...