Pechino 2022 | Casa Italia | aperte oggi le sedi di Pechino e Yanqing

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o… - ViteAnto : RT @fam_cristiana: La cerimonia di apertura delle #Olimpiadi di #Pechino2022 Luci, stelle di neve e colombe della pace. Gli azzurri sfilan… - MariaclaraPra : RT @GDS_it: Sofia Goggia è tornata sugli #sci e farà di tutto per partecipare ai #giochiinvernali di Pechino. In un post sui social ha scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Il braciere olimpico si accende mentre i fuochi d'artificio disegnano i cinque cerchi nel cielo sullo Stadio nazionale di: iniziano così i giochi olimpici invernali, i primi a svolgersi in una città in cui anche le olimpiadi estive avevano già avuto luogo, seppur 14 anni fa. Un'edizione segnata dalle strettissime ..., villaggi olimpici accolgono le prime delegazioni: altri 32 casi di Covid. Ma "la bolla olimpica è sicura": la Cina avvisa gli atleti, chi protesta sarà punito ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Che siano a Pechino o sulle Alpi, le Olimpiadi hanno sempre questo di speciale: che sono una gara unica e non ti puoi concedere il lusso di sbagliare. Come gli esami per gli ...Su TimVision i Giochi Olimpici di Pechino 2022 si vedono anche su un canale dedicato, in 4K. Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici sarà disponibile su TimVision grazie a ...