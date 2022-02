Pechino 2022 al via, Michela Moioli sfila con la bandiera italiana nella cerimonia d’apertura (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il sogno di una vita si è trasformato in realtà per Michela Moioli. La 26enne di Alzano Lombardo ha infatti rappresentato l’Italia nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali al via a Pechino nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio. Vera e propria leggenda dello snowboard cross tricolore, la fuoriclasse seriana ha condotto con grande orgoglio il tricolore all’interno di un Stadio Nazionale occupato soltanto dalle autorità mondiali guidate dal presidente cinese Xi Jinping e dal numero uno del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Prima bergamasca a ricoprire questo ruolo simbolo per il mondo dello sport azzurro, Moioli ha raccolto nel migliore dei modi il testimone ceduto da Sofia Goggia, consapevole di aver il totale appoggio della discesista orobica che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il sogno di una vita si è trasformato in realtà per. La 26enne di Alzano Lombardo ha infatti rappresentato l’Italiadelle Olimpiadi Invernali al via anel pomeriggio di venerdì 4 febbraio. Vera e propria leggenda dello snowboard cross tricolore, la fuoriclasse seriana ha condotto con grande orgoglio il tricolore all’interno di un Stadio Nazionale occupato soltanto dalle autorità mondiali guidate dal presidente cinese Xi Jinping e dal numero uno del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Prima bergamasca a ricoprire questo ruolo simbolo per il mondo dello sport azzurro,ha raccolto nel migliore dei modi il testimone ceduto da Sofia Goggia, consapevole di aver il totale appoggio della discesista orobica che ...

