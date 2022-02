Paxlovid, allo Spallanzani il primo paziente trattato con pillola anti-Covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – All’Istituto Spallanzani di Roma il primo paziente Covid-19 trattato con la pillola antivirale di Pfizer in Italia. Paxlovid è stato prescritto a un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da 3 giorni. Lo comunica la direzione dell’istituto. Il farmaco è composto da un antivirale, il Nirmatrelvir, e da un farmaco potenziante, il Ritonavir. Sono 3 compresse da prendere la mattina e 3 la sera, per 5 giorni. “Il contrasto al Covid ci ha insegnato che il fattore tempo è essenziale. Bene ha fatto l’Istituto Spallanzani a partire subito con i reclutamenti per la somministrazione del nuovo antivirale Paxlovid”, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – All’Istitutodi Roma il-19con lavirale di Pfizer in Italia.è stato prescritto a un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e-19, sintomatico da 3 giorni. Lo comunica la direzione dell’istituto. Il farmaco è composto da unvirale, il Nirmatrelvir, e da un farmaco potenziante, il Ritonavir. Sono 3 compresse da prendere la mattina e 3 la sera, per 5 giorni. “Il contrasto alci ha insegnato che il fattore tempo è essenziale. Bene ha fatto l’Istitutoa partire subito con i reclutamenti per la somministrazione del nuovovirale”, ...

