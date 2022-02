Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri incantano nel corto della danza Italia terza dopo due prove del team event!

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sorprese a non finire al Capital Indoor Stadium. Charlène-Marcosi sono infatti posizionati al terzo posto nella rhythm dance delEvent, prima prova didialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, sorpassando in volata i temibili canadesi Piper Gilles-Paul Poirier (bronzo nell’ultima rassegna iridata di Stoccolma) e portando l’momentaneamente sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Un risultato a dir poco straordinario, conquistato con merito. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno non a caso dimostrato una crescita esponenziale nel rendimento del segmento breve, apparso molto più fluido, solido ed energico rispetto ai Campionati Europei di Tallinn. Ottima in tal senso la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 come ...