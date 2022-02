Parolo | ' Mou in risalita | Sarri andava assecondato Se Inzaghi vince il derby | ammazza il Milan'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Per Inter -ci sarà (per fortuna) la voce di San Siro, seppur pieno al 50%. Ai microfoni di Dazn le voci narranti saranno invece Pierluigi Pardo con una delle sue trascinanti telecronache e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parolo Mou

leggo.it

, tra Inter e Milan c'è una favorita? 'Classica partita da tripla. Dietro a questo derby c'è molto. Dopo aver fallito con lo Spezia, il Milan vincendo tornerebbe a mettere pressione all'Inter. ...L'EL DORADO A CATANIA: GOL ALLA ROMA E ALL'INTER DI- Nel 2007, a 24 anni, arriva finalmente il ... in Romagna arriva ultimo e retrocede, nonostante giochi con compagni come Mutu,, Candreva, ...Ai microfoni di Dazn le voci narranti saranno invece Pierluigi Pardo con una delle sue trascinanti telecronache e Marco Parolo al commento tecnico. Abbiamo interpellato l’ex laziale, non solo sul ...