Papa Francesco domenica sarà ospite da Fazio a Che Tempo Che Fa

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L'evento straordinario andrà in onda in diretta su Rai Tre:sera a CheChe Fa, la trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio. Ad annunciarlo sui suoi account ...

L'evento straordinario andrà in onda in diretta su Rai Tre:sarà domenica sera a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio Fazio. Ad annunciarlo sui suoi account social e con una pubblicità sulla Rai la stessa trasmissione.E anche il giornalista ha annunciato l'evento con un tweet: 'Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santitàsarà a Che tempo che fa'.a ...È il saluto del Papa ad un gruppo della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, ricevuto oggi in udienza. “Voi date dei segnali che si oppongono alla cultura dello scarto, purtroppo diffusa”, ...L’evento straordinario andrà in onda in diretta su Rai Tre: Papa Francesco sarà domenica sera a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio Fazio. Ad annunciarlo sui suoi account ...