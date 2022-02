Papa Bergoglio a Che Tempo Che Fa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un ospite d’eccezione è stato selezionato da Fabio Fazio. Si tratta del Papa Francesco, il quale parteciperà alla puntata di domenica sera a Che Tempo Che Fa, in onda su Rai Tre. Lo annuncia sui suoi account social e con una pubblicità sulla Rai la stessa trasmissione. Da ricordare la sua ultima apparizione in tv, su Canale 5, ospite al Tg5 lo scorso dicembre, poco prima di Natale. Ancora nessun chiarimento sulla presenza fisica o meno del Papa al programma. Altri ospiti infatti, si sono collegati da remoto in altre occasioni: è il caso di Bill Gates o Anthony Fauci. Magari sarà lo stesso Fazio a raggiungere il Vaticano per far visita al Pontefice. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un ospite d’eccezione è stato selezionato da Fabio Fazio. Si tratta delFrancesco, il quale parteciperà alla puntata di domenica sera a CheChe Fa, in onda su Rai Tre. Lo annuncia sui suoi account social e con una pubblicità sulla Rai la stessa trasmissione. Da ricordare la sua ultima apparizione in tv, su Canale 5, ospite al Tg5 lo scorso dicembre, poco prima di Natale. Ancora nessun chiarimento sulla presenza fisica o meno delal programma. Altri ospiti infatti, si sono collegati da remoto in altre occasioni: è il caso di Bill Gates o Anthony Fauci. Magari sarà lo stesso Fazio a raggiungere il Vaticano per far visita al Pontefice. Segui ZON.IT su Google News.

