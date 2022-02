Pa, Margiotta (Confsal): “non si getta discredito su lavoratori, dichiarazioni Brunetta tradiscono suo pensiero” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo accettare le dichiarazioni del ministro Brunetta, così come non accogliamo, da qualsiasi parte, il discredito nei confronti dei lavoratori che, con spirito di abnegazione e ricorrendo a mezzi propri, hanno sopperito alla carenza di amministrazione nella fase d’emergenza pandemica”. Lo dice all’Adnkronos il segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta commentando le dichiarazioni di ieri del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che ieri aveva sottolineato la necessità di smettere di ‘far finta di lavorare con lo smart working’. “Ritengo che le parole del ministro – prosegue Margiotta – abbiano tradito il suo pensiero, anche perché le parti sindacali ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo accettare ledel ministro, così come non accogliamo, da qualsiasi parte, ilnei confronti deiche, con spirito di abnegazione e ricorrendo a mezzi propri, hanno sopperito alla carenza di amministrazione nella fase d’emergenza pandemica”. Lo dice all’Adnkronos il segretario generale dellaAngelo Raffaelecommentando ledi ieri del ministro della Pubblica Amministrazione Renato, che ieri aveva sottolineato la necessità di smettere di ‘far finta di lavorare con lo smart working’. “Ritengo che le parole del ministro – prosegue– abbiano tradito il suo, anche perché le parti sindacali ...

