Ospina o Meret? Spalletti ha scelto il portiere per domenica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la settimana di stop per la pausa nazionali. domenica alle 15 gli azzurri saranno ospiti del Venezia e, poco a poco, stanno tornando tutti i giocatori su cui Luciano Spalletti potrà contare per la 24esima giornata di Serie A. FOTO: Getty – Napoli Ospina Meret Oggi infatti, stando a Il Corriere dello Sport, anche David Ospina dovrebbe tornare dagli impegni con la propria Nazionale, con cui ha però saltato l’ultima gara a fronte di una intossicazione alimentare. Proprio per questo motivo, Spalletti sembra orientato a puntare su Alex Meret. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la settimana di stop per la pausa nazionali.alle 15 gli azzurri saranno ospiti del Venezia e, poco a poco, stanno tornando tutti i giocatori su cui Lucianopotrà contare per la 24esima giornata di Serie A. FOTO: Getty – NapoliOggi infatti, stando a Il Corriere dello Sport, anche Daviddovrebbe tornare dagli impegni con la propria Nazionale, con cui ha però saltato l’ultima gara a fronte di una intossicazione alimentare. Proprio per questo motivo,sembra orientato a puntare su Alex

