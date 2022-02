Oroscopo di Paolo Fox 5 febbraio: domani sarà un sabato eccezionale per l’amore (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariete – grandi novità in vista per l’amore grazie alla presenza della Luna nel vostro segno zodiacale. Chi lavora come dipendente potrebbe a breve ricevere una promozione. Toro – se vivete delle relazioni altalenante, ora siete voi a condurre il gioco. Lavorare sempre per la vostra affermazione, ma ricordare che a breve dovrete rivedere un accordo. Gemelli – questo fine settimana è decisamente dalla vostra parte, potete parlare chiaramente con il vostro partner. Se lavorate come dipendenti, evitate le dispute in questi giorni. Cancro – mi raccomando, in questi giorni cercate di chiare le situazioni che non vanno in amore, meglio non tardare. Se state pensando a qualcosa di nuovo, forse è meglio accantonare i vecchi progetti. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariete – grandi novità in vista pergrazie alla presenza della Luna nel vostro segno zodiacale. Chi lavora come dipendente potrebbe a breve ricevere una promozione. Toro – se vivete delle relazioni altalenante, ora siete voi a condurre il gioco. Lavorare sempre per la vostra affermazione, ma ricordare che a breve dovrete rivedere un accordo. Gemelli – questo fine settimana è decisamente dalla vostra parte, potete parlare chiaramente con il vostro partner. Se lavorate come dipendenti, evitate le dispute in questi giorni. Cancro – mi raccomando, in questi giorni cercate di chiare le situazioni che non vanno in amore, meglio non tardare. Se state pensando a qualcosa di nuovo, forse è meglio accantonare i vecchi progetti. Entra nel gruppodiFox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko ...

