“Ormai lo sanno tutti”. Vanessa Incontrada, l’indiscrezione bomba sul compagno Rossano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vanessa Incontrada ha una relazione da oltre dieci anni con Rossano Laurini, direttore artistico di alcuni locali in Toscana. Tra loro è stato un colpo di fulmine: tutto è nato per uno strano scherzo del destino. Infatti quando si sono conosciuti erano impegnati in altre relazioni. Vanessa e Rossano si incontrarono per caso in una delle discoteche di proprietà dell’imprenditore: lei aveva 28 anni, mentre lui 36. Nel frattempo Rossano Laurini era sposato con Chiara Palmieri, grande amica dell’attrice. Nonostante l’attrazione, l’imprenditore decise di proseguire la sua storia ma qualche anno dopo i due si lasciarono e in quel momento Rossano Laurini che capì di provare un sentimento per Vanessa Incontrada. A quel punto hanno iniziato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha una relazione da oltre dieci anni conLaurini, direttore artistico di alcuni locali in Toscana. Tra loro è stato un colpo di fulmine: tutto è nato per uno strano scherzo del destino. Infatti quando si sono conosciuti erano impegnati in altre relazioni.si incontrarono per caso in una delle discoteche di proprietà dell’imprenditore: lei aveva 28 anni, mentre lui 36. Nel frattempoLaurini era sposato con Chiara Palmieri, grande amica dell’attrice. Nonostante l’attrazione, l’imprenditore decise di proseguire la sua storia ma qualche anno dopo i due si lasciarono e in quel momentoLaurini che capì di provare un sentimento per. A quel punto hanno iniziato ...

