Orlando: "Le imprese non trovano lavoratori, ma quanto li pagate?" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Davanti a tanti imprenditori che 'si lamentano perché non trovano lavoratori', il ministro del Lavoro Andrea Orlando dice: 'Ma quanto gli date? Questa è una domanda che forse si fa poco. Il tema è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Davanti a tanti imprenditori che 'si lamentano perché non', il ministro del Lavoro Andreadice: 'Magli date? Questa è una domanda che forse si fa poco. Il tema è ...

Ultime Notizie dalla rete : Orlando imprese Orlando: "Le imprese non trovano lavoratori, ma quanto li pagate?" Davanti a tanti imprenditori che 'si lamentano perché non trovano lavoratori', il ministro del Lavoro Andrea Orlando dice: 'Ma quanto gli date? Questa è una domanda che forse si fa poco. Il tema è quello dei salari. Mettiamo tutto sul tavolo e troviamo le soluzioni'. L'osservazione del ministro arriva in ...

Prendere sul serio la povertà lavorativa a partire dal salario minimo ...e misure di contrasto alla povertà lavorativa" istituito dal Ministero guidato da Andrea Orlando. ... il Gruppo propone di rafforzare la vigilanza documentale, cioè il controllo dei dati che imprese e ...

Superbonus, ministro Orlando: ‘sia subordinato all’applicazione dei contratti collettivi’ Lo ha detto ieri il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, incontrando ... l’87% delle oltre 5.000 imprese controllate è risultato irregolare in materia di sicurezza del lavoro ...

