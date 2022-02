Oms: "Tregua in Europa, verso la fine della pandemia" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Covid concede una "Tregua" all'Europa, che dopo due anni di emergenza sanitaria ha di fronte a se' un "lungo periodo di tranquillita'", possibile preludio della fine della pandemia. Dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Covid concede una "" all', che dopo due anni di emergenza sanitaria ha di fronte a se' un "lungo periodo di tranquillita'", possibile preludio. Dopo ...

