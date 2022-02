Oltre a Sanremo, Tre manifesti a Ebbing. Missouri o Wolfman: la tv del 4 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 4 febbraio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il Festival di Sanremo. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus questa sera sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta. Andranno in scena le cover: i cantanti eseguiranno i grandi successi della musica insieme ad altri artisti. Ecco l’elenco delle esibizioni: Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè; Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni; Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”; Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo; Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli; Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”; Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears; Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh; Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”; Giovanni Truppi con ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 4su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il Festival di. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus questa sera sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta. Andranno in scena le cover: i cantanti eseguiranno i grandi successi della musica insieme ad altri artisti. Ecco l’elenco delle esibizioni: Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè; Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni; Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”; Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo; Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli; Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”; Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears; Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh; Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”; Giovanni Truppi con ...

