Oltre 100mila studenti in piazza per la maturità: "Il ministero ci ascolti" (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - "Una giornata intensa quella di oggi, nel segno della Mobilitazione Nazionale indetta dalla Rete degli studenti Medi a seguito della pubblicazione della proposta di Esame 2022. Per il sindacato studentesco a mobilitarsi in più di 40 piazze in tutta Italia sono stati 100mila studenti e studentesse. Un corteo di 5mila studenti è arrivato, a Roma, sotto al ministero, mentre altri cortei e presidi ampiamente numerosi si sono svolti a Milano, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Bari, Perugia e molte altre città nel Paese. Secondo gli studenti, ad essere attraversate da cortei, presidi e flashmob sono state 18 regioni e una cinquantina di città. Gli studenti e le studentesse chiedono una inversione di marcia da parte del ministero sulla proposta di ...

