Olimpiadi | Vezzali | ' a Pechino abbiamo tanti atleti che ci faranno sognare'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "In questo periodo ho avuto modo di parlare sia con Andrea Gios, presidente della FederGhiaccio, e sia con Flavio Roda della Fisi, e da loro ho avuto un quadro molto fiducioso sulle possibilità dei nostri azzurri. abbiamo tanti campioni e campionesse che sono certa ci faranno sognare e ci regaleranno momenti unici. Penso ad Arianna Fontana o a Michela Moioli che oggi porterà la bandiera, ma anche ad altri tantissimi azzurri che renderanno speciale questa olimpiade". Sono le parole di Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ai microfoni di "Radio24Mattino" su Radio24 nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Pechino 2022.

