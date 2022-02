Olimpiadi: slittino, azzurro Kevin Fischnaller positivo al Covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - Lo slittinista Kevin Fischnaller, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19. "L'atleta è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing", con comunica ufficialmente il Coni che "sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Kevin una pronta guarigione!". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - Lo slittinista, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stato riscontratoal tampone per-19. "L'atleta è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing", con comunica ufficialmente il Coni che "sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo auna pronta guarigione!".

