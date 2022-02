Olimpiadi Pechino 2022 | quante medaglie per l’Italia? Malagò | “Migliorare PyeongChang | anche per gli ori”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ormai ci siamo, l’attesa è finita: siamo tutti pronti per assistere alleInvernali di; tanto lavoro alle spalle per tutti gli addetti ai lavori (atleti e non solo) per l’evento sportivo più atteso dell’anno. Proprio in questi minuti si sta dando ufficialmente il via ai Giochi Olimpici con la cerimonia d’apertura: il clima non è di certo dei migliori vista la situazione pandemica sempre presente, ma lo sport ci permette di andare oltre e vivere comunque a pieno questo attesissimo evento. Tanto entusiasmo tra gli azzurri, nonostante casi Covid o infortuni: la voglia di fare del proprio meglio, di onorare i colori azzurri va oltre tutto ciò che ci circonda. Sono proprio in questa scia le dichiarazioni di Giovannia La Gazzetta dello Sport, con un obiettivo piuttosto chiaro. Sci alpino, Sofia ...