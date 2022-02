Olimpiadi: Malagò, 'Goggia è pronta, sta tornando' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - "Ho ricevuto un video privato da Sofia Goggia: è pronta, sta tornando!". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in quarantena per il covid, da Pechino parlando dell'atleta bergamasca che sta recuperando dall'infortunio del 23 gennaio scorso. L'azzurra dovrebbe essere al via della discesa olimpica di Pechino 2022. "La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e, ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché le Olimpiadi sono l'unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d'albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un'esperienza simile. Comunque, mi sono molto emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - "Ho ricevuto un video privato da Sofia: è, sta!". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, in quarantena per il covid, da Pechino parlando dell'atleta bergamasca che sta recuperando dall'infortunio del 23 gennaio scorso. L'azzurra dovrebbe essere al via della discesa olimpica di Pechino 2022. "La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e, ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché lesono l'unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d'albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un'esperienza simile. Comunque, mi sono molto emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la ...

