Olimpiadi Invernali | Francesca Lollobrigida | primo tentativo per la medaglia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma e l’Italia fremono per Francesco. Sabato 5 febbraio, intorno alle 9.30, la pattinatrice capitolina tenterà il, grande, assalto della spedizione azzurra ad una delle medaglie delledel 2022 che si disputano in Cina. L’atleta nostrana ha un compito epico da portare a termine: regalare la primaolimpica al pattinaggio di velocità femminile. È una sfida alla sua portata che rende tutto ancor più eccitante., la speranza diLa speranza personale die di un movimento sportivo intero è tanta. L’atleta azzurra è sbarcata in Cina con la speranza di regalare un alloro all’Italia. Ecco le ...

LE ULTIME NOTIZIE SULLEDI PECHINO Pechino 2022, programma e orari per vedere lein tv Pechino 2022: dove vedere le gare in tv e streaming Michela Moioli, chi è la ...Pechino, 04 feb 09:55 - La riuscita "inaugurazione delledi Pechino a dispetto della crisi sanitaria mondiale e di circostanze gravi e senza...Sabato 5 febbraio, intorno alle 9.30, la pattinatrice capitolina tenterà il primo, grande, assalto della spedizione azzurra ad una delle medaglie delle Olimpiadi Invernali del 2022 che si disputano in ...Gli Azzurri in gara alle Olimpiadi invernali La spedizione azzurra sarà presente a Pechino con ben 118 atleti: 72 uomini e 46 donne. Vediamo di chi si tratta e chi sono i favoriti nelle principali ...