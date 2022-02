Olimpiadi Invernali 2022 | l’ombra del Covid-19 | sono 50 i nuovi positivi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è un avversario al quale qualsiasi atleta si deve inchinare. Non è umano. È, bensì, il virus pandemico che dal 2019 ha stravolto le vite del mondo intero. Le, in quel di Pechino, tornano a fare i conti con il-19 e con i suoi contagi.cinquanta gli ultimi casi accertati nella bolla degli sportivi che dovrebbero partecipare alla rassegna olimpica che è pronta ad entrare nella sua prima fase calda., parola dal dottore Brian McCloskey Un’impennata deicasi di Coronavirus che non sembra preoccupare granché Brian McCloskey, dottore a Capo del Comitato di sicurezza sanitaria di Pechino. Il medico ha spiegato quale sarà la soluzione migliore per ...

Ore 7.29 - Covid e boicottaggio, al via i Giochi Olimpici di Pechino Cominciano ufficialmente oggi, alle 20 ora locale, le 13 in italiana, i Giochi Olimpicidi Pechino :con i ...2022, inaugurazione: dove e a che ora vederla. Pronti a partire per l'atteso evento sportivo che si terrà in Cina nel mese di febbraio.2022, inaugurazione: ...Via da oggi ai Giochi olimpici invernali in Cina, all'insegna della “semplicità”, ma anche della “sicurezza” e dell’“emozione”. Il presidente cinese Xi Jinping non ha perso l'occasione del video ...I paesaggi imbiancati hanno ispirato tante opere di letterati e pittori nel corso dei secoli, sia a Occidente, sia in Oriente. Ed è proprio a Pechino che iniziano le Olimpiadi invernali, un evento in ...