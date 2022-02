Olimpiadi invernali 2022 | gli italiani in gara sabato 5 febbraio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Si comincia a fare sul serio anche per l'Italia nella giornata dialledi Pechino . Subito carte importanti per la medaglia, soprattutto nel biathlon con la ...

Sebastian Bach , il presidente del Comitato olimpico internazionale, nel suo discorso di apertura delleha lanciato un appello alla pace internazionale citando John Lennon e il ...Si comincia a fare sul serio anche per l'Italia nella giornata di sabato 5 febbraio alledi Pechino . Subito carte importanti per la medaglia, soprattutto nel biathlon con la competitiva staffetta mista e nello short track, sempre in staffetta mista con la presenza di ...Si aprono oggi a Pechino i XXIV Giochi olimpici invernali. Numerosi gli azzurri in gara che, dopo le numerose vittorie di questa estate a Tokyo, proveranno a rendere vincente anche questa Olimpiade.Lisa Vittozzi alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 Cosa può fare un’atleta del genere in un contesto olimpico? È la domanda più difficile da fare. Può letteralmente annullare ogni tentativo di ...