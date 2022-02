Olimpiadi Invernali 2022 | Cerimonia d’Apertura senza sfarzo Italia guidata da Michela Moioli | sorpresa per gli ultimi tedofori

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Una contenuta ma comunque spettacolareha alzato ufficialmente il sipario sulledi Pechino. Nella capitale cinese, che diventa la prima città ad avere ospitato un’edizione dei Giochi sia in versione estiva che in quella dedicata a neve e ghiaccio, abbiamo assistito a una bella serata, degno preludio di due settimane abbondanti di gare e di emozioni (si andrà avanti fino a domenica 20 febbraio, verranno messi in palio 109 titoli in 15 discipline differenti). Soltanto pochi invitati sugli spalti a causa dell’emergenza sanitaria, in uno scenario ben diverso da quello che fece da cornice allasadelledi Pechino 2008 (in quell’occasione erano presenti ben ...