Olimpiadi | Della Monica e Guarise pronti per la prova a squadre pattinaggio di figura

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La lunga attesa per leInvernali si sta finalmente per concludere. Aspettando di vedere sfilare Michela Moioli nella cerimonia d’apertura, la spedizione bergamasca farà il proprio esordio nella rassegna a cinque cerchi con Nicolee Matteo. La 32enne di Albano Sant’Alessandro e il 33enne di Rimini sono stati infatti scelti per prendere parte alladidial via nella notte di venerdì 4 febbraio. Preferiti al duo Ghilardi-Ambrosini,rappresenteranno il Bel Paese nella sezione dedicata alle coppie che chiuderà uno short program ideale per testare la propria condizione dopo la botta al ginocchio patita dalla bergamasca ...