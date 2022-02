Nuovo braccio di ferro Usa-Cina. C’entra l’ufficio di Taiwan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la Lituania, potrebbero essere gli Stati Uniti a litigare la Cina per il nome della rappresentanza di Taiwan nel Paese. I senatori Marco Rubio (repubblicano) e Bob Menendez (democratico) si sono uniti ai rappresentanti John Curtis (repubblicano) e Chris Pappas (democratico) allineando le loro proposte di legge ai due rami del Congresso degli Stati Uniti per chiedere al segretario di Stato di lavorare con il governo Taiwanese per rinominare quello che oggi si chiama Taipei Economic and Cultural Representative Office in Taiwan Representative Office. Non si tratterebbe, comunque, di un riconoscimento “diplomatico” di Taiwan in linea con la politica Una Cina. Il senatore Menendez ha detto all’agenzia Reuters che la proposta è coerente con il Taiwan Relations Act che ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la Lituania, potrebbero essere gli Stati Uniti a litigare laper il nome della rappresentanza dinel Paese. I senatori Marco Rubio (repubblicano) e Bob Menendez (democratico) si sono uniti ai rappresentanti John Curtis (repubblicano) e Chris Pappas (democratico) allineando le loro proposte di legge ai due rami del Congresso degli Stati Uniti per chiedere al segretario di Stato di lavorare con il governoese per rinominare quello che oggi si chiama Taipei Economic and Cultural Representative Office inRepresentative Office. Non si tratterebbe, comunque, di un riconoscimento “diplomatico” diin linea con la politica Una. Il senatore Menendez ha detto all’agenzia Reuters che la proposta è coerente con ilRelations Act che ...

