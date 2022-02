Nuove regole sulla quarantena, Pacifico: (Anief): ragazzi discriminati, stiamo frammentando la scuola [VIDEO] (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nuove regole sulla quarantena, “divaricazione” tra studenti vaccinati e non vaccinati fa discutere: oggi pomeriggio Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, è intervenuto in diretta all’interno dell’approfondimento organizzato da Orizzonte scuola Tv. Hanno partecipato Gabriele Toccafondi, deputato di Italia viva, Marcello Pacifico, presidente di Anief, Chiara Iannarelli, presidente di Articolo 26, Amanda Ferrario, dirigente scolastico. L'articolo Nuove regole sulla quarantena, Pacifico: (Anief): ragazzi discriminati, stiamo frammentando la ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022), “divaricazione” tra studenti vaccinati e non vaccinati fa discutere: oggi pomeriggio Marcello, presidente nazionale del sindacato, è intervenuto in diretta all’interno dell’approfondimento organizzato da OrizzonteTv. Hanno partecipato Gabriele Toccafondi, deputato di Italia viva, Marcello, presidente di, Chiara Iannarelli, presidente di Articolo 26, Amanda Ferrario, dirigente scolastico. L'articolo: ():la ...

