Nuove regole quarantena contatto con positivo: cosa cambia con terza dose, due dosi o senza vaccino (Di sabato 5 febbraio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato le Nuove regole per la quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid-19: ecco cosa cambia per chi ha effettuato la terza dose cosiddetta booster, due dosi, oppure per chi non si è sottoposto al vaccino. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata la quarantena per chi ha già effettuato la terza dose del vaccino, o per chi ha effettuato la seconda dose da meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso di contatto stretto con chi è poi risultato positivo al ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato leper ladopo unstretto con unal Covid-19: eccoper chi ha effettuato lacosiddetta booster, due, oppure per chi non si è sottoposto al. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata laper chi ha già effettuato ladel, o per chi ha effettuato la secondada meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso distretto con chi è poi risultatoal ...

Advertising

LiaQuartapelle : Chi accusa il governo di “discriminare i bambini” sembra dimenticare che le nuove regole per le quarantene scolasti… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - infoitinterno : Green pass illimitato e scuola: le nuove regole dal 7 febbraio - EleEsse77 : RT @liliaragnar: Regole nuove per il #greenpass #Confesercenti: 'Otto consumatori su 10 non spendono più' 'Peso ingiusto sulle imprese', d… -