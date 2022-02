Advertising

ladyonorato : Onore al merito del primo virologo televisivo che dice esplicitamente che l’obbligo vaccinale è solo uno strumento… - ciropellegrino : È straniante ascoltare e leggere questi insulti sul palco di #Sanremo2022. È giusto dirlo lì, portare il disagio d… - borghi_claudio : La cosa allucinante è che anche questa volta Salvini sia stato da solo. Anche davanti alle discriminazioni dei più… - Paosa8 : @mjobsessionhaz @amaricord Guarda, era evidente:solo quei buffoni non l'hanno capito. O hanno fatto finta - Alis_Liddell : RT @trickstemrys: achille mi fa troppo ridere ve lo giuro lui sale sul palco si spoglia e poi esce non gliene frega un cazzo di sanremo i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo

We Wealth

Ad ogni modo con la Legge di Bilancio 2022sono stati stanziati altri 68 milioni di euro per questi due bonus, ma è stata introdotta anche una novità per gli over 70 . I cittadini di età ...Sul paniere delle blue chipsi arresta la caduta di Saipem ( - 2,39%) mentre Eni (+1,25%) e ...ogni giorno centinaia di migliaia di persone in forma gratuita e finanziando il nostro lavorocon ...Non solo serie. Netflix annuncia una pioggia di film originali per il 2022 con 86 nuovi titoli di Pasquale Agizza - 04/02/2022 11:09 0 Il catalogo di film originali di Netflix convince per quantità - ...L'Europa dell'euro e dell'economia era fondamentale, ma non basta solo un'Europa a euro-trazione. Dobbiamo impegnarci a costruire un'Europa a trazione sociale, vicina alle esigenze dei suoi cittadini ...