“Non la vogliono”. Soleil Sorge, il momento d’oro è finito. Fuori il GF Vip si è già diffusa la voce (Di venerdì 4 febbraio 2022) Soleil Sorge è tra le favorite alla vittoria finale del ‘GF Vip’, anche se nelle ultime settimane le sue quotazioni si sono abbassate a causa di alcuni scontri nella Casa. In particolare, ha avuto dei battibecchi con Manila Nazzaro e anche dall’esterno della Casa è stata costretta a incassare critiche profonde da parte di chi non la apprezza. Ma ora su di lei si sta abbattendo una nuova bufera, che rischia di compromettere anche il suo futuro. Una voce davvero brutta quella che sta circolando sul suo conto. Nelle scorse ore alcune persone si sono avvicinate dall’esterno alla Casa del GF Vip e hanno urlato “Gatta morta” all’indirizzo di Soleil Sorge. Quest’espressione ha infastidito, e non poco, Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha preso subito le distanze da quelle parole e si è dissociata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)è tra le favorite alla vittoria finale del ‘GF Vip’, anche se nelle ultime settimane le sue quotazioni si sono abbassate a causa di alcuni scontri nella Casa. In particolare, ha avuto dei battibecchi con Manila Nazzaro e anche dall’esterno della Casa è stata costretta a incassare critiche profonde da parte di chi non la apprezza. Ma ora su di lei si sta abbattendo una nuova bufera, che rischia di compromettere anche il suo futuro. Unadavvero brutta quella che sta circolando sul suo conto. Nelle scorse ore alcune persone si sono avvicinate dall’esterno alla Casa del GF Vip e hanno urlato “Gatta morta” all’indirizzo di. Quest’espressione ha infastidito, e non poco, Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha preso subito le distanze da quelle parole e si è dissociata ...

Advertising

ladyonorato : @bastacosi15 Sì esatto. Ma la sua permanenza consentirà il mantenimento dello strumento anche all’interno nei Paesi… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA “Obiettivo raggiunto. Insistere inasprisce il clima sociale, il 100% non esiste. Il certificato di dur… - vaticannews_it : #30gennaio All'Angelus #PapaFrancesco ricorda che per accogliere Gesù ci vogliono disponibilità e umiltà. Dio non s… - Gif_di_Tina : @MikyS03 @Caustica_mente E va beh privacy fino a un certo punto. Se fanno un programma di questo tipo e si ammalano… - Urobertu : RT @EugenioTontini: Come faccio a denunciare Sanremo per non aver controllato i cantanti se erano vaccinati o meno? Visto che tutto il popo… -