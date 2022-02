Non ho potuto vedere Saviano, ma mi ha fatto molto ridere lo stesso (Di venerdì 4 febbraio 2022) I presentatori, il kitsch, il pubblico bestia, una musica da scappare in Alaska a quel dibattito sugli inuit, di tutto si potrà accusare la Rai, salvo sbagliare i comici per Sanremo: la vera storia di Falchino e Borsellone sceneggiata da Roberto Saviano ieri sera (che nemmeno ho potuto vedere) faceva piegare in due dal ridere. Giuro. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) I presentatori, il kitsch, il pubblico bestia, una musica da scappare in Alaska a quel dibattito sugli inuit, di tutto si potrà accusare la Rai, salvo sbagliare i comici per Sanremo: la vera storia di Falchino e Borsellone sceneggiata da Robertoieri sera (che nemmeno ho) faceva piegare in due dal. Giuro.

Ultime Notizie dalla rete : Non potuto Curling, Italia - Norvegia 11 - 8: Constantini e Mosaner restano in testa al torneo misto di Pechino 2022! Contro questo affiatamento e contro un' ammirevole lucidità nella lettura della partita , non ha potuto nulla l'esperienza di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten , che sono anche moglie e marito ...

Dimitris Papaioannou: tra tecnica e magia Così la creazione ha perso il suo narratore e ha potuto fluttuare in maniera più libera. C'è spazio per il testo nella sua idea di teatro? Sì, semplicemente non so lavorare sul testo. Ho lavorato a ...

Salvini positivo al Covid, non partecipa al giuramento di Mattarella RaiNews "In stazione non c’è biglietteria e una corsa m’è costata il quadruplo" È successo a una donna di 76 anni che ha pensato di poter usare un ticket che aveva acquistato alla macchinetta automatica per il giorno successivo. I problemi della stazione signese sono noti: la ...

