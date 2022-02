“Non hai mai visto questo colore!”: ecco l’illusione ottica che sta facendo impazzire il web (Di venerdì 4 febbraio 2022) Su TikTok, il famoso social network, dove si possono caricare video dalla durata piuttosto breve, sta circolando e facendo impazzire milioni di utenti un video caricato dalla TikToker Kate Bacon dove spiega di poter farvi vedere un colore mai visto prima. Leggi anche -> “Sono nel 2021 in un mondo parallelo”: nuovo video del viaggiatore del tempo su TikTok Questa sorprendente illusione ottica ha l’intento di far vedere agli occhi degli utenti un colore che non si può vedere a occhio nudo. E questo colore prende il nome di ‘ciano vero’. “Ti mostrerò un colore che probabilmente non hai mai visto prima” ha esordito dicendo Kate Bacon rivolta ai suoi oltre 1,4 milioni di followers su TikTok. “Si chiama ciano vero e la maggior parte dei televisori e schermi non sono in ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Su TikTok, il famoso social network, dove si possono caricare video dalla durata piuttosto breve, sta circolando emilioni di utenti un video caricato dalla TikToker Kate Bacon dove spiega di poter farvi vedere un colore maiprima. Leggi anche -> “Sono nel 2021 in un mondo parallelo”: nuovo video del viaggiatore del tempo su TikTok Questa sorprendente illusioneha l’intento di far vedere agli occhi degli utenti un colore che non si può vedere a occhio nudo. Ecolore prende il nome di ‘ciano vero’. “Ti mostrerò un colore che probabilmente non hai maiprima” ha esordito dicendo Kate Bacon rivolta ai suoi oltre 1,4 milioni di followers su TikTok. “Si chiama ciano vero e la maggior parte dei televisori e schermi non sono in ...

