(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sky Italia si è assicurata i diritti della NHLal. Il più antico, prestigioso etorneo aldisusarà quindi disponibile su Sky per 2 anni. 32 squadre distribuite in 2 Conference e 4 division, tutto compreso con una sfida alla settimana ealla regular season, poi i playoff e tutta la serie finale che vale la Stanley Cup. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #NHL, la Lega di #hockey su ghiaccio più importante del mondo è su #Sky fino al 2024 - LSportCH : @retopetr Però stiamo parlando di un giocatore da quasi mezzo punto a partita in NHL e che era ritenuto troppo debo… -

Ultime Notizie dalla rete : NHL Lega

Sportface.it

Una decisione che la massimaamericana ha preso al termine di attenta valutazione Pechino 2022, l'non fa eccezioni Nessuna stella dell', massimaprofessionistica di hockey ghiaccio, ...A seguito della pandemia in atto a livello mondiale, lo scorso dicembre i giocatori dellaprofessionistica nordamericana della National Hockey League () avevano deciso di non prendere parte ...In primo luogo vedremo una competizione “ridotta” dato che non saranno presenti i fuoriclasse impegnati nella NHL, che ha bloccato i suoi protagonisti per le problematiche legate al Covid-19. Anche ...Decisione sofferta della massima lega americana di hockey ghiaccio. Spazio ai giocatori della KHL e delle leghe minori americane.