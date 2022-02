Netflix annuncia un 2022 hollywoodiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Netflix annuncia i film del 2022, sperando di mantenere gli spettatori incollati a casa New York Times, pagina 3, Nicole Sperling. In un momento in cui il futuro del cinema rimane molto in discussione, Netflix ha rivelato una lineup di film per il 2022 che è di nuovo piena zeppa di star e registi di serie A, dando agli spettatori un sacco di motivi per guardare i film a casa. Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Jennifer Lopez e Charlize Theron saranno protagonisti in film rilasciati settimanalmente sul servizio di streaming. I registi di Avengers: Endgame presenteranno The Gray Man, il loro primo film a grande budget da quando hanno lasciato l’universo Marvel, mentre Tyler Perry sarà presente con due film su Netflix, compreso uno con il suo amato personaggio Madea. L’elenco, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 4 febbraio 2022)i film del, sperando di mantenere gli spettatori incollati a casa New York Times, pagina 3, Nicole Sperling. In un momento in cui il futuro del cinema rimane molto in discussione,ha rivelato una lineup di film per ilche è di nuovo piena zeppa di star e registi di serie A, dando agli spettatori un sacco di motivi per guardare i film a casa. Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Jennifer Lopez e Charlize Theron saranno protagonisti in film rilasciati settimanalmente sul servizio di streaming. I registi di Avengers: Endgame presenteranno The Gray Man, il loro primo film a grande budget da quando hanno lasciato l’universo Marvel, mentre Tyler Perry sarà presente con due film su, compreso uno con il suo amato personaggio Madea. L’elenco, ...

Advertising

infoitcultura : Non solo serie. Netflix annuncia una pioggia di film originali per il 2022 con 86 nuovi titoli - infoitcultura : Netflix annuncia 28 nuovi film originali per il 2022, ecco la lista - Screenweek : #That90sShow #Netflix annuncia il cast dello spin-off - David_c05 : Netflix annuncia una valanga di film per il 2022. Eccoli tutti in un video di 3 minuti - POPCORNTVit : Netflix annuncia i film originali che vedremo nel 2022 -