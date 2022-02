Nella Milano dei nuovi talenti di rap e trap una storia oscura di pistole e gang rivali

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sviluppi nell'inchiesta milanese sulla sparatoria fra bandel'8 gennaio scorso. Arrestato il rapper Kappa 24: è accusato di detenzione e porto abusivo di armi. Altri due in manette

Advertising

RizziRes : RT @robysjack: @BarillariDav Cominciamo con le richieste. Dal 15 resterò senza stipendio e non posso permettermelo. So… - ChiaraLocatell7 : RT @robysjack: @IlariaBifarini Cominciamo con le richieste. Dal 15 resterò senza stipendio e non posso permettermelo.… - ValeriaCondolu1 : @FASTWEBHelp vi risultano disservizi nella zona sud-ovest di Milano? Da ore ormai luce del modem rossa e lampeggiante - love_sprout : Sono appena tornata nella casa a Milano e la prima cosa che ho fatto è stato un servizio fotografico al mio gatto e… - LaMarti07 : Anteprima delle #Solphie vivendo nella loro casa di Milano a city life #Gfvip #solearmy #teamsoleil -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Milano

Il Sole 24 ORE

Sviluppi nell'inchiesta milanese sulla sparatoria fra bande rivali l'8 gennaio scorso. Arrestato il rapper Kappa 24: è accusato di detenzione e porto abusivo di armi. Altri due in manette...alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata ail 26 dicembre 2018 - ha adottato la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti...in casa della NC Milano. Sarà un nuovo banco di prova importante per valutare lo stato di forma della squadra di Martina Miceli, che continua a recuperare le atlete rimaste ai box nelle scorse ...Ancora una volta sono i distretti industriali a trainare l’export della Lombardia, grazie soprattutto al Polo Ict e al comparto Legno e Arredamento. Risultati soddisfacenti che emergono dalla recensio ...